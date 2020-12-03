В Башкирии назначили министра строительства и архитектуры

Рамзиль Кучарбаев окончил Октябрьский коммунально-строительный техникум, а также УГНТУ. В 1996 году приступил к трудовой деятельности каменщиком на малом предприятии «Сельский строитель». В 2001–2002 годах работал каменщиком, мастером Нефтегазодобывающего управления «Октябрьскнефть».В 2004–2005 годах — инженером. В 2005–2006 годах — на должности инженера службы капитального строительства и ремонта Октябрьского управления добычи нефти и газа ОАО «Башнефть-Уфа». В 2006–2011 годах — и.о. директора, директор Октябрьского управления «Нефтестроймонтаж». В 2011–2013 годах — замначальника Серафимовского строительно-монтажного цеха Приютовского управления «Нефтестроймонтаж».