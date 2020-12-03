В Башкирии из горящего дома спасли 28 человек

В Нефтекамске 3 декабря произошёл страшный пожар. Огнём охватило квартиру в многоэтажном доме по улице Декабристов. Горела квартира на 9 этаже.

На место инцидента в срочном порядке прибыли экстренные службы. Помощь потребовалась 28 людям, которые находились в зоне воздействия опасных факторов. Они были эвакуированы, 18 человек были в срочном порядке выведены с помощью специальной маски, в том числе 8 детей.