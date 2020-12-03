В Уфе будет создан Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня

Проект создания Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе выиграл в правительственном конкурсе. Теперь он получит финансирование из федерального бюджета.
Об это заявил Михаил Мишустин, Премьер-министр России, на заедании в Правительстве РФ. Глава Башкирии поделился радостной новостью в социальных сетях. Радий Хабиров отметил, что конкуренция была действительно высокой. А победа именно уфимского проекта означает высокий потенциал науки и образования в республики.
Фото: Радий Хабиров.