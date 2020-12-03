В Уфе будет создан Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня

И тот факт, что нам удалось победить – говорит как о мощнейшем потенциале нашей науки и образования, так и об образцовой работе нашей управленческой команды над этим сложным проектом. Это результат большой работы, которую проектный офис во главе с Александром Сидякиным вел полтора года. На базе НОЦа будут разрабатываться новые изобретения и совершаться научные открытия. К нам потянутся учёные со всего мира, мы сами станем экосистемой, престижной кузницей научных и инженерных кадров. НОЦ – это не только современный студенческий городок, для которого мы отвели территорию в уфимском Забелье, это ещё и особая философия и атмосфера наукограда, подталкивающая к творчеству и креативу. Это и центр притяжения инновационного бизнеса, который заинтересован в прикладных разработках, это – еще и фабрика стартапов. Сегодня пройдена точка невозврата, и пройдет совсем немного времени, когда всё это начнет реализовываться!

Радий Хабиров, Глава Башкирии