«Дорогу у нас отбирают»: в Уфе жители частного сектора недовольны строительством многоэтажки

В Уфе строители забили сваи прямо на дороге, по которой жители одного из микрорайонов подъезжают к своим домам. Проезжая часть, как выяснилась, попадает под застройку многоэтажного дома. При этом люди говорят, что указанный участок дороги – единственный нормальный подъездной путь, которым они пользуются.
Все последние годы они словно живут на строительной площадке. Теперь вот и ездить приходится прямо мимо забитых свай. Многоэтажка по соседству начала расти несколько лет назад. А на днях на проезжей части появился и этот бетонный столб.
Дорога для жильцов улицы Брестской всегда была проблемной темой. Асфальт изношенный, зимой практически не чистят. Альтернативного нормального пути нет.
В частном секторе насчитывается более двух десятков домов. Элина Гришанина и вовсе живет как на пороховой бочке.
Все работы проходят на участке, принадлежащем компании «Оникс». По проекту с началом возведения 25-этажного дома будет закрыт проезд от Брестской улицы до проспекта Салавата Юлаева и Бакалинской. При этом территорию стройки огородят забором, а значит, границы еще больше сместятся в сторону жителей.
По словам застройщика, сваи забиты для динамического испытания несущей способности грунта, то есть основные работы еще даже не начались. Возводить дом планируют в начале 21 года, и дорогу перекрыть придется. Впрочем, застройщик пообещал найти компромисс с жильцами прилегающих домов.
Застройщик намерен обратиться в администрацию города о возможности смещения проезжей части дороги по улице Брестской нужно согласование. Кроме того, обустроить все подъездные пути они намерены к моменту сдачи объекта, то есть жители частного сектора смогут ездить по альтернативным путям, которые появятся рядом с уже построенными домами. Правда, это произойдет, скорее всего, не раньше 2024 года.