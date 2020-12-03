«Дорогу у нас отбирают»: в Уфе жители частного сектора недовольны строительством многоэтажки

В Уфе строители забили сваи прямо на дороге, по которой жители одного из микрорайонов подъезжают к своим домам. Проезжая часть, как выяснилась, попадает под застройку многоэтажного дома. При этом люди говорят, что указанный участок дороги – единственный нормальный подъездной путь, которым они пользуются.

Все последние годы они словно живут на строительной площадке. Теперь вот и ездить приходится прямо мимо забитых свай. Многоэтажка по соседству начала расти несколько лет назад. А на днях на проезжей части появился и этот бетонный столб.

У кого-то пожар, всякое может быть. Любая аварийная служба к нам не спустится. Колонка если ломается, мы вызываем через скандал. Никто не едет. Ксения Чапайкина

Дорога для жильцов улицы Брестской всегда была проблемной темой. Асфальт изношенный, зимой практически не чистят. Альтернативного нормального пути нет.

У нас есть еще один выезд, но дело в том, что ни одна скорая или коммунальная не могут заехать, там большой угол поворота. Дорогу у нас отбирают, машинами у нас тут заставят, нас заставляют убирать наши гаражи. Павел Чучев

В частном секторе насчитывается более двух десятков домов. Элина Гришанина и вовсе живет как на пороховой бочке.

В 20 метрах от нашего дома начали забивать первые сваи. У нас соответственно начинает отваливаться штукатурка, все трясет. Ребенок не может спать. Просто не представляю, как можно возвести 25 этажей и не сносить эти дома. Мы просто свалимся в овраг. Элина Гришанина

Все работы проходят на участке, принадлежащем компании «Оникс». По проекту с началом возведения 25-этажного дома будет закрыт проезд от Брестской улицы до проспекта Салавата Юлаева и Бакалинской. При этом территорию стройки огородят забором, а значит, границы еще больше сместятся в сторону жителей.

По словам застройщика, сваи забиты для динамического испытания несущей способности грунта, то есть основные работы еще даже не начались. Возводить дом планируют в начале 21 года, и дорогу перекрыть придется. Впрочем, застройщик пообещал найти компромисс с жильцами прилегающих домов.

Что касается свай. Они были забиты у нас на участке, земля находится у нас в собственности. Здесь претензий не должно быть никаких. Та дорога, которая беспокоит, она будет смещена. Максим Андреев, руководитель строительной компании