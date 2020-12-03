В Башкирии многодетная мать устроила в квартире свалку и издевалась над детьми

52-летнюю жительницу Туймазинского района ограничили в родительских правах. Она обвиняется в ненадлежащем воспитании своих детей – 11 и 10-летних ребят и 32-летнего сына-инвалида. Подробности сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

Семья проживает в однокомнатной квартире. Помещение находилось в антисанитарном состоянии, было завалено мусором. Также не соблюдались требования пожарной безопасности. Видно, что в квартире давно не проводилась уборка, помещение не проветривалось, у детей не было места для отдыха и развития.

Также мать часто оставляла детей в одиночестве, они были предоставлены сами себе. Женщина проявляла агрессию, не заботилась об их психологическом, физическом и нравственном развитии, вела аморальный образ жизни.

Детей передали в Туймазинскую центральную районную больницу, а мужчину с инвалидностью доставили в Кандринское медучреждение для обследования.