В Башкирии мужчина получил пожизненный срок за жестокое убийство двух женщин

В Башкирии осудили жителя Бирска, которого обвиняли в хладнокровном убийстве двух женщин. Мужчина получил пожизненный срок за чудовищное преступление.
Как установило следствие, осужденный зимой прошлого года был дома у своей 52-летней знакомой. Мужчина попросил у женщины денег, однако получил отказ. Ответ крайне не устроил злоумышленника и он, схватив нож, заколол несчастную.
В этот момент домой вернулась 81-летняя хозяйка дома, с которой проживала потерпевшая. Не желая оставлять свидетелей, подсудимый также нанес и ей несколько ударов ножом, после чего, поджег дом и скрылся. А когда огонь разгорелся, подсудимый вернулся на место преступления и начал помогать тушить пожар, таким образом пытаясь отвести от себя подозрение.
В СК по РБ также добавили, что результате пожара поврежден дом и находившееся в нем имущество на общую сумму почти 500 тысяч рублей.
Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал, ранее он уже был судим за убийство.
Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.