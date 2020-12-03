В Башкирии мужчина получил пожизненный срок за жестокое убийство двух женщин

В этот момент домой вернулась 81-летняя хозяйка дома, с которой проживала потерпевшая. Не желая оставлять свидетелей, подсудимый также нанес и ей несколько ударов ножом, после чего, поджег дом и скрылся. А когда огонь разгорелся, подсудимый вернулся на место преступления и начал помогать тушить пожар, таким образом пытаясь отвести от себя подозрение.