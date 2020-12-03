В Башкирии обсудили перенос начала учебного года на октябрь

Айбулат Хажин подробно остановился на каждом из предлагаемых пунктов закона. Во-первых, система общего образования работает по федеральным государственным общеобразовательным стандартам. Это основной нормативный документ, который полностью регламентирует деятельность образовательных организаций. Согласно ФГОС продолжительность учебного года составляет от 33 до 35 недель, в зависимости от класса. Поэтому в любом случае, если учебный год будет начинаться 1 октября, раньше конца июня его завершить не удастся. Есть четкие требования по количеству каникулярных дней, сократить каникулы не получится. Соответственно, учебный процесс затронет первый летний месяц. И здесь возникает вопрос: существует утвержденный график проведения государственной итоговой аттестации основного общего образования, который начинается в конце мая. И если в прошлом году были внесены коррективы в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, то в этом году все пройдет по плану. Экзамены длятся до конца июня. Во время проведения государственной итоговой аттестации учащимся девятых и 11 классов придется ходить на экзамены, пока другие дети будут учиться. В республике определены более ста пунктов проведения экзаменов, задействованы школы. Эти школы придется выводить из учебного процесса, что не представляется возможным. Также если девятиклассники и 11-классники будут сдавать экзамены, у них из учебного графика окажутся вычеркнутыми четыре недели. Каким образом это восполнить? Труд учителей тарифицирован, они получают зарплату исходя из объема учебной нагрузки, соответственно, тут еще включается и финансовый вопрос. Далее министр задался вопросом, когда начнется летняя оздоровительная кампания, если дети будут учиться до конца июня. Все детские оздоровительные и пришкольные лагеря смогут открыться не раньше июля. При таком раскладе оздоровительным лагерям придется работать и в сентябре.