В Башкирии обсудили перенос начала учебного года на октябрь

В Башкирии обсудили возможность переноса начала учебного года на 1 октября. Напомним, с таким предложением выступили депутаты Госдумы РФ от ЛДПР. Такая мера призвана предотвратить очередную вспышку заболевания коронавирусной инфекцией.
На основе этого предложения 12 ноября был представлен проект федерального закона № 1054856-7 «О проведении эксперимента по переносу начала учебного года в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, на 1 октября».
В пояснительной записке к законопроекту указано, что перенос начала учебного года имеет добровольный характер, также указаны сроки проведения эксперимента, его особенности и принципы.
Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин заметил, что проект не проработан. Чиновник отметил, что скорее всего законопроект составляли люди, далеки от системы образования.
Айбулат Хажин подробно остановился на каждом из предлагаемых пунктов закона. Во-первых, система общего образования работает по федеральным государственным общеобразовательным стандартам. Это основной нормативный документ, который полностью регламентирует деятельность образовательных организаций. Согласно ФГОС продолжительность учебного года составляет от 33 до 35 недель, в зависимости от класса. Поэтому в любом случае, если учебный год будет начинаться 1 октября, раньше конца июня его завершить не удастся. Есть четкие требования по количеству каникулярных дней, сократить каникулы не получится. Соответственно, учебный процесс затронет первый летний месяц. И здесь возникает вопрос: существует утвержденный график проведения государственной итоговой аттестации основного общего образования, который начинается в конце мая. И если в прошлом году были внесены коррективы в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, то в этом году все пройдет по плану. Экзамены длятся до конца июня. Во время проведения государственной итоговой аттестации учащимся девятых и 11 классов придется ходить на экзамены, пока другие дети будут учиться. В республике определены более ста пунктов проведения экзаменов, задействованы школы. Эти школы придется выводить из учебного процесса, что не представляется возможным. Также если девятиклассники и 11-классники будут сдавать экзамены, у них из учебного графика окажутся вычеркнутыми четыре недели. Каким образом это восполнить? Труд учителей тарифицирован, они получают зарплату исходя из объема учебной нагрузки, соответственно, тут еще включается и финансовый вопрос. Далее министр задался вопросом, когда начнется летняя оздоровительная кампания, если дети будут учиться до конца июня. Все детские оздоровительные и пришкольные лагеря смогут открыться не раньше июля. При таком раскладе оздоровительным лагерям придется работать и в сентябре.
А учиться в июне наоборот будет очень тяжело, так как в Башкирии начало лето часто жаркое. Даже при сдаче экзаменов, когда классы забиты не полностью, некоторые ребята падают в обморок от духоты и волнения. А если в помещении без кондиционера будут находиться 30 человек, то учебный процесс станет просто невозможным.
Еще один момент касается проведения Всероссийской олимпиады школьников. Сроки ее проведения для школ, участвующих в эксперименте, никто переносить не будет, так как все проводится централизованно. Школьный этап олимпиады проводится в сентябре. Следовательно, ученики, вышедшие на учебу с 1 октября, будут лишены шанса попасть на эту олимпиаду. Пострадает поддержка одаренных, талантливых детей в субъектах, которые будут участвовать в эксперименте. Также пострадают дети, которым в силу тех или иных обстоятельств придется переехать жить из одного региона России в другой, если один из этих регионов будет участвовать в эксперименте. Айбулат Хажин добавил, что вопросов очень много, и он перечислил лишь часть из них.
Многие общественные деятели, политики также негативно отнеслись к данному проекту, так как многие вопросы и индивидуальности системы образования России просто не учитывались в проекте.