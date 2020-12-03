Блогер-инвалид из Уфы обратился к Путину с просьбой

Мне 28 лет, я из Башкортостана, город Уфа. Это моя жена и двое наших прекрасных дочерей. Жизнь моя изменилась 5 лет назад, когда произошла трагедия в учебном центре ВДВ, где обрушилась казарма. Я потерял обе ноги. Не было после трагедии времени на жалость, я начал новую жизнь. После госпиталя женился, родили двух дочерей. Занимаюсь спортом, завел блог. Полгода назад увлекся горным альпинизмом, 12 сентября я стал первым человеком, которые взошел на Эльбрус на одних руках. Данный проект скоро войдет в Книгу рекордов России. На следующий год хочу стать первым, кто поднимется на высоту более 8 тысяч метров на одних руках без ног. Хотел бы вам сказать, было бы круто, если во время таких экспедиций нас сопровождала съемочная группа, чтобы сделать фильмы о нашем подъеме, и показать их по федеральным каналам.

Рустам Набиев