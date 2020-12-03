Блогер-инвалид из Уфы обратился к Путину с просьбой

Сегодня Владимир Путин в режиме онлайн встретился с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями.
Среди участников встречи был и Рустам Набиев, известный блогер-инвалид из Уфы.
Мне 28 лет, я из Башкортостана, город Уфа. Это моя жена и двое наших прекрасных дочерей. Жизнь моя изменилась 5 лет назад, когда произошла трагедия в учебном центре ВДВ, где обрушилась казарма. Я потерял обе ноги. Не было после трагедии времени на жалость, я начал новую жизнь. После госпиталя женился, родили двух дочерей. Занимаюсь спортом, завел блог. Полгода назад увлекся горным альпинизмом, 12 сентября я стал первым человеком, которые взошел на Эльбрус на одних руках. Данный проект скоро войдет в Книгу рекордов России. На следующий год хочу стать первым, кто поднимется на высоту более 8 тысяч метров на одних руках без ног. Хотел бы вам сказать, было бы круто, если во время таких экспедиций нас сопровождала съемочная группа, чтобы сделать фильмы о нашем подъеме, и показать их по федеральным каналам. Рустам Набиев
История Рустама Набиева Президента России впечатлила. Он удивился, как супруга блогера так спокойно отпускает его в столь опасные путешествия.
Знаете, что хотел спросить: вот вы на 8-тысячник собрались залезать, а семья то вас отпускает? Ну ладно... Что касается съемочной группы, я поговорю с коллегами с федеральных каналов, я думаю, эта история будет успешной. Удачи вам!Владимир Путин
Напомним, Рустам Набиев стал одним из немногих солдатов-срочников, выживших при обрушении казармы в Омске. Трагедия лишила его ног, но закалила характер. Набиев стал популярным блогером, на которого подписано более 900 тысяч человек. Совсем недавно он на руках поднялся на вершину Эльбруса, где попросил свою жену Индиру родить ему третьего ребенка.