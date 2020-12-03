В Башкирии обжаловали оправдательный приговор экс-главе минземимущества

Отмечается, что гособвинитель счел вину Гурьева доказанной и просил назначить подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с запретом занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на 3 года.