Американский инженер Илон Маск заявил, что уже переболел коронавирусом

Американский инженер Илон Маск заявил, что уже переболел COVID-19. Об этом он сообщил на конференции в Берлине по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер.

Ранее инженер рассказал, что за сутки сдал сразу четыре теста на COVID-19, два из которых оказали положительными, а два - отрицательными.

В Берлине глава Минздрава Германии Йенс Шпан в ходе конференции рассказал, что накануне лично обсуждал с Илоном Маском пандемию COVID-19 и участие дочерней компании Tesla в производстве вакцины.

Я очень рад видеть подобную вовлеченность. Однако я прочитал, что сам Илон Маск не намерен вакцинироваться. Йенс Шпан, глава Минздрава Германии

Ну, у меня уже был COVID, так что... Илон Маск, инженер