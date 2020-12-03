Американский инженер Илон Маск заявил, что уже переболел коронавирусом

Американский инженер Илон Маск заявил, что уже переболел COVID-19. Об этом он сообщил на конференции в Берлине по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер.
Ранее инженер рассказал, что за сутки сдал сразу четыре теста на COVID-19, два из которых оказали положительными, а два - отрицательными.
В Берлине глава Минздрава Германии Йенс Шпан в ходе конференции рассказал, что накануне лично обсуждал с Илоном Маском пандемию COVID-19 и участие дочерней компании Tesla в производстве вакцины.
Фото: Damian Dovarganes.