В Уфе мошенники под видом турфирмы «кинули» людей на 7 млн рублей
Двое уроженцев Самарской области под видом турфирмы "кинули" жителей Уфы на крупную сумму денег. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, обвиняемые учредили общество с ограниченной ответственностью «Ространстур» и с 2017 года в городах Нижний Новгород и Уфа продавали гражданам путевки на речные круизные поездки. Для придания видимости законности своей деятельности они заключили с акционерным обществом «Башкирское речное пароходство» договор фрахтования судна, наняли команду экипажа, получили клиентскую базу данных туристов и обзванивали их, предлагая скидки и льготы на путевки, а также разместили широкую рекламу фирмы.
пресс-служба прокуратура Башкирии
На самом деле злоумышленники не планировали предоставлять туристические услуги и рассчитываться по договорам с персоналом и юридическими лицами.
От рук мошенников пострадали 78 человек. Сумма ущерба составила более 7 млн рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.