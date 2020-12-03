В Уфе мошенники под видом турфирмы «кинули» людей на 7 млн рублей

По версии следствия, обвиняемые учредили общество с ограниченной ответственностью «Ространстур» и с 2017 года в городах Нижний Новгород и Уфа продавали гражданам путевки на речные круизные поездки. Для придания видимости законности своей деятельности они заключили с акционерным обществом «Башкирское речное пароходство» договор фрахтования судна, наняли команду экипажа, получили клиентскую базу данных туристов и обзванивали их, предлагая скидки и льготы на путевки, а также разместили широкую рекламу фирмы.

пресс-служба прокуратура Башкирии