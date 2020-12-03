В Башкирии мужчина ограбил дом своих соседей и сжег его

В селе Покровка Благовещенского района Башкирии мужчина ограбил дом своих соседей и сжег его. На место происшествия прибыли спецслужбы. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
На момент пожара хозяева дома находились в другом городе. После тушения они обнаружили пропажу большого количества электроинструментов, телевизора и других вещей.
Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 31-летний сосед потерпевших, который ранее уже имел проблемы с законом. Свою вину он отрицать не стал.
Полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: МВД по РБ.