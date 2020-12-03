В Башкирии мужчина ограбил дом своих соседей и сжег его

В селе Покровка Благовещенского района Башкирии мужчина ограбил дом своих соседей и сжег его. На место происшествия прибыли спецслужбы. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

На момент пожара хозяева дома находились в другом городе. После тушения они обнаружили пропажу большого количества электроинструментов, телевизора и других вещей.

Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 31-летний сосед потерпевших, который ранее уже имел проблемы с законом. Свою вину он отрицать не стал.

По предварительным данным, мужчина, зная что соседей подолгу не бывает дома, проник в их жилище и стал выносить все ценное. Во время одного из заходов, сельчанин прикурил сигарету, а окурок впоследствии выбросил внутри. Скорее всего именно это и стало причиной возгорания. Полицейские установили, что подозреваемый сбыл украденное в Уфе. Сейчас стражами порядка приняты меры к изъятию похищенного. Часть случайно спасенных вещей уже изъята.

пресс-служба МВД по Башкирии

Полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: МВД по РБ.