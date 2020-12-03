В Башкирии мужчина ограбил дом своих соседей и сжег его

По предварительным данным, мужчина, зная что соседей подолгу не бывает дома, проник в их жилище и стал выносить все ценное. Во время одного из заходов, сельчанин прикурил сигарету, а окурок впоследствии выбросил внутри. Скорее всего именно это и стало причиной возгорания. Полицейские установили, что подозреваемый сбыл украденное в Уфе. Сейчас стражами порядка приняты меры к изъятию похищенного. Часть случайно спасенных вещей уже изъята.

пресс-служба МВД по Башкирии