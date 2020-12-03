Жительница Башкирии пострадала от рук мошенников

После чего она оформила покупку билета, введя паспортные данные мужа, и номер банковской карточки, получив смс-сообщение с кодом, горожанка ввела код на сайте для окончания оформления покупки билета, со счета банковской карты списались почти 2,5 тысячи рублей, но тут же пришло уведомление, о том, что при заказе билета произошла ошибка. Но деньги с карты уже были списаны. Горожанка обратилась в полицию.

пресс-служба МВД по Башкирии