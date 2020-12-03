Жительница Башкирии пострадала от рук мошенников

45-летняя жительница Октябрьского стала жертвой мошенников. Обманным путем они похитили у нее 2,5 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Женщина рассказала, что решила заказать для своего мужа, который работает вахтовым методом, авиабилет на одном из интернет-сайтов. Горожанка нашла подходящий билет - стоимость его была намного ниже, чем на других сайтах.
После чего она оформила покупку билета, введя паспортные данные мужа, и номер банковской карточки, получив смс-сообщение с кодом, горожанка ввела код на сайте для окончания оформления покупки билета, со счета банковской карты списались почти 2,5 тысячи рублей, но тут же пришло уведомление, о том, что при заказе билета произошла ошибка. Но деньги с карты уже были списаны. Горожанка обратилась в полицию.
пресс-служба МВД по Башкирии
По факту мошенничества оперативники возбудили уголовное дело. В настоящее время оперативники разыскивают злоумышленников. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Полиция напоминает гражданам, будьте бдительны при совершении покупок в сети Интернет! Покупайте билеты только на официальных сайтах.