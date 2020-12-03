Названы три продукта, которые блокируют коронавирус

Слабое место COVID-19 - "основная протеаза" Mpro - фермент. Известно, что он подавляется при взаимодействии с различными химическими соединениями растительных продуктов.

Эксперты изучили лекарственные растения и продукты питания на предмет наличия таких соединений и пришли к выводу, что вещества, которые содержатся в винограде и зеленом чае успешно подавили функцию Mpro, а соединения в темном шоколаде и порошке какао снизили его активность примерно наполовину.