Стало известно, как избежать раннего старения из-за коронавируса

Инфекционист из Челябинска Екатерина Стенько поделилась, как избежать раннего старения из-за коронавируса. Об этом врач рассказала изданию URA.ru.

Эксперт отметила, что COVID-19 по сути является заболеванием, которое поражает стенки сосудов и артерий. Она подчеркнула, что у перенесших коронавирусную инфекцию пациентов описанные патологии возможны после любого другого тяжелого инфекционного заболевания.

Врач указала на то, что только комплексное лечениепоможет справиться с последствиями раннего старения организма.