Глава Академии наук Башкирии про НОЦ: в РБ есть большие возможности для развития науки

Дело в том, что тот регион, который получал право на создание научно-образовательного центра, получал, с одной стороны, определенные субсидии, но с другой — это признание того, что в этом регионе имеются большие возможности для развития науки, образования очень высокого уровня. И поэтому перед Республикой Башкортостан стояла задача найти те направления, которые показывают, что мы сильные. По этим направлениям, конечно же, нам надо было найти ту базу, которая на сегодняшний день дает все возможности, для того чтобы развивать научные направления. Но ещё один такой момент, о котором я не могу не сказать, — для нас как для республики, для Уфы этот образовательный центр должен был быть связан с европейскими тенденциями и тенденциями азиатскими. Вот эти соображения дали возможность создать некую платформу, которая называется Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня с участием всех образовательных учреждений, организаций высшего образования и науки. И конечно же, важно наличие мощных партнеров. В нашей республике это нефтегазодобывающие компании, обрабатывающая промышленность. Они нас поддержали.

Альфис Гаязов, президент Академии наук Башкирии