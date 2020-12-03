В создании НОЦ будут участвовать моторостроители Башкирии
Главная новость дня: Башкирия получила федеральную поддержку по программе создания Евразийского научно-образовательного центра.
Об этом сегодня стало известно в ходе совещания Радия Хабирова с федеральным центром. Активно помогать создавать новый центр будут и моторостроители республики.
Я жду постановление Правительства РФ, в котором будет утверждено решение о создании НОЦ. Мы — ОДК-УМПО, Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха и сам Ростех — принимали и принимаем участие в создании НОЦ в качестве партнёров. Это обсуждалось на всех уровнях и было поддержано со стороны Ростеха, ОДК и, конечно же, предприятий, которые здесь находятся. НОЦ нужен, потому что есть высокий спрос на инновации, инновационную продукцию и новые технологии, которые необходимо разрабатывать, поскольку мы являемся высокотехнологичным предприятием. Перед нами стоят задачи по созданию новых видов продукции как по нашей основной тематике (двигателестроение для боевой авиации), так и по наземной — в первую очередь, для предприятий, транспортирующих газ. Мы поддерживаем создание НОЦ и будем принимать в этом непосредственное участие
Евгений Семивеличенко, управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО»
Депутат Госсобрания Рамиль Бахтизин, что такое решение федеральных властей в пользу республики - личная победа Хабирова.
Я хочу поздравить руководство Республики Башкортостан с этим достижением. Победа в этом конкурсе — это признание научного и образовательного уровня нашей республики многими поколениями выдающихся ученых, педагогов, организаторов науки, подтверждение консолидации наших вузов, научных организаций и ведущих предприятий республики в объединении усилий в решении практических проблем. Но я не могу не отметить, что этот успех был бы невозможен, если бы не всеобъемлющая поддержка нынешнего руководства региона, в первую очередь Главы республики Радия Фаритовича Хабирова