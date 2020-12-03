Добровольцев Башкирии наградили медалями

Торжественная церемония прошла в Уфе. Волонтёров удостоили грамот Президента страны и памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».

Всего к награждению представлены 300 активистов. Сегодня поблагодарили 25 из них. Из-за эпидемиологической обстановки церемонии будут проходить малыми группами. В Дом правительства пригласили руководителей волонтёрских штабов, благотворителей, автоволонтёров, активистов-медиков.