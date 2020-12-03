Ученые: Россия преуспеет в науке после создания НОЦ в Башкирии
Сегодня решился один из главных вопросов последнего времени. В Башкирии появится Евразийский научно-образовательный центр, который объединит несколько вузов республики.
Ректор УГНТУ Олег Баулин считает, что это колоссальный успех для Башкирии.
Заявленные на конкурс мероприятия и направления были на таком высоком научно-исследовательском уровне, что у конкурсной комиссии, которая проводила экспертизу, не осталось никаких сомнений, что предложенная повестка востребована не только в рамках Российской Федерации, но и всего мира
Олег Баулин, ректор УГНТУ
Глава республики Радий Хабиров подписал указ о создании Научно-образовательного центра Республики Башкортостан полтора года назад, и интеграция научно-исследовательской, академической деятельности с запросами бизнеса стартовала уже тогда. Ректор нефтяного университета отметил, что за это время существенно увеличен объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах бизнеса. По итогам 2020 года эта цифра выросла практически в два раза.
Несколько месяцев назад УГНТУ совместно с Казанским государственным университетом нефти и газа и Сколковским институтом науки и технологий выиграли заявку на научный центр мирового уровня. Тематика центра — рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты, существенное финансирование – в размере нескольких миллиардов рублей. Одним из главных исполнителей этой программы как раз является УГНТУ. За нами закреплен большой блок вопросов, связанный с проведением научных исследований, приглашением ведущих зарубежных ученых и многое другое
Олег Баулин, ректор УГНТУ
С Баулиным согласен и ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов. Он отметил, что российская наука значительно преуспеет, сделает шаг вперед после создания такого центра в Башкирии.
Мы хорошо знаем состояние науки и образования в Башкирии и в Уфе в частности, давно знакомы. Для нас, с учётом того, что одним из главных критериев «Сколково» является региональное развитие, это был действительно нелегкий выбор. Выбор региона, с которым бы мы развивались вместе, региона, в котором, во-первых, была бы содержательная, серьезная база и поддержка местного руководства, для того чтобы создать действительно центр международного уровня. Я уверен, что с нашей помощью и на базе потенциала, которые есть в башкирских вузах и научно-исследовательских институтах, мы преуспеем
Александр Кулешов, ректор Сколтеха
Ректор БашГУ Николай Морозкин отмечает, что Башкирия после создания центра выйдет в число передовых научных регионов.
Это большая победа, которая способствует консолидации всех вузов Башкортостана и наших научных разработок. Создание Евразийского НОЦ позволит академическому и научному сообществу республики работать вместе с такими передовыми институтами, как Сколково, и придерживаться того уровня, который задается там