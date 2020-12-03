В Уфе мошенники смогли украсть деньги у мужчины во время звонка

Житель Уфы пытается оспорить более 400 тысяч рублей долга. Мужчина заявляет, что деньги с его счета сняли злоумышленники, которые заполучили персональные данные и доступ к мобильному телефону. Он обратился в полицию, а юристы говорят, что шанс вернуть деньги есть. Как смотрят на ситуацию в банке и правоохранительных органах?

Уфимец Евгений рассказывает, как остался должен полмиллиона рублей, хотя никаких документов ни с кем не подписывал. По его словам, вечером в выходной день неизвестные позвонили на его мобильный, представились сотрудниками банка, где он брал кредит, сказали, что проверяют данные, и попросили дождаться ответа оператора. Уже потом мужчина узнал, что за это время злоумышленники получили доступ к телефону и с помощью SMS оформили на него крупный заем.

Не исключаю, что сотрудники банка сливают данные. Потому что тут мои конфиденциальные данные: паспортные данные, номер карты. Мне их изначально озвучили мошенники. Евгений, пострадавший клиент банка

Мужчина обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Кража». По словам пострадавшего, он узнал о десятках аналогичных случаев.

В банке «Хоум кредит» телеканалу БСТ заявили, что заем «оформлен действующему клиенту банка с использованием дистанционных каналов банковского обслуживания». После обращения проводится внутренняя проверка, а факт несанкционированного использования персональных данных клиента сотрудниками банка не подтвердился. Также в кредитной организации напомнили, что мошенники активизировались, а при оформлении кредитов через онлайн-каналы клиент получает несколько SMS-сообщений с кодами: для доступа в мобильный банк, для подписания кредитного договора. Все они начинаются со слов «Никому не называйте код…» Но если клиент самостоятельно установит постороннее ПО на компьютер или телефон или продиктует конфиденциальную информацию третьим лицам, то с данной ситуацией будут разбираться правоохранительные органы в установленном законом порядке.

Финансовый эксперт и юрист Валерий Шарипов считает, что шансы вернуть деньги пострадавшего клиента есть. Кроме того, он указывает на пробелы в федеральных законах «Об информатизации» и «Об электронной подписи», по которым мошенники могут оформить кредит с помощью SMS, если они получат доступ к телефону клиента.

В данном случае есть все шансы вернуть денежные средства, потому что сделка ничтожная сама по себе согласно ГК. Верховный суд уже рассматривал подобный случай. Валерий Шарипов, юрист