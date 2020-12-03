В Псковской области нашли останки солдата из Башкирии

Это большая радость, что он будет покоиться в земле со своей мамой родной, которая его ждала 45 лет или чуть меньше. Она умерла, ждала его. Единственный сын был в семье, единственный брат, сестра его очень ждала. Документы мы сохранили, чтили память.

Асия Мусаева, племянница Якупа Минигулова