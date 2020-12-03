В Псковской области нашли останки солдата из Башкирии

Поисковики нашли останки трех солдат, которые без вести пропали во время Великой Отечественной войны. Один из них был родом из Давлекановского района. Его опознали по обрывкам квитанции о приеме на хранение личных вещей, которые были при нем.
Якупа Минигулова нашли осенью в Себежском районе Псковской области. После проведения экспертиз выяснилось, что он погиб в самые первые недели войны. Сегодня прошла торжественная церемония прощания с героем, она сопровождалась возложением цветов к мемориалу памяти в уфимском парке Победы. После торжества поисковые группы наградили знаками отличия Министерства обороны за поисковую активность.