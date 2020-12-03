В Псковской области нашли останки солдата из Башкирии

Поисковики нашли останки трех солдат, которые без вести пропали во время Великой Отечественной войны. Один из них был родом из Давлекановского района. Его опознали по обрывкам квитанции о приеме на хранение личных вещей, которые были при нем.

Якупа Минигулова нашли осенью в Себежском районе Псковской области. После проведения экспертиз выяснилось, что он погиб в самые первые недели войны. Сегодня прошла торжественная церемония прощания с героем, она сопровождалась возложением цветов к мемориалу памяти в уфимском парке Победы. После торжества поисковые группы наградили знаками отличия Министерства обороны за поисковую активность.

Это большая радость, что он будет покоиться в земле со своей мамой родной, которая его ждала 45 лет или чуть меньше. Она умерла, ждала его. Единственный сын был в семье, единственный брат, сестра его очень ждала. Документы мы сохранили, чтили память.

Асия Мусаева, племянница Якупа Минигулова

Приняли участие более 10 поисковых экспедиций. В Ростовской области, Республике Крым и Кабардино-Балкарии. За этот период нами было найдено более 30 останков солдат.

Айбулат Хусаинов, руководитель поискового отряда «Ватан» Башкирского государственного университета