Владимир Путин поможет блогеру-инвалиду из Башкирии

Владимир Путин обещал оказать поддержку башкирскому блогеру-инвалиду, который намерен покорить Гималаи. Об этом Президент заявил на встрече, которая прошла в честь Всемирного дня инвалидов. Среди присутствующих на видеоконференции был и Рустам Набиев, более известный как срочник, который лишился ног во время трагедии в омской части ВДВ.

Покорить самую высокую точку страны даже для обычного человека, мягко говоря, не из легких. Что уж говорить об инвалиде. Но он это сделал. Рустам Набиев стал первым человеком, взобравшимся на Эльбрус при помощи лишь одних рук. Но это, оказалось, только отправная точка. Башкирский блогер на встрече с Путиным заявил о желании пойти еще выше – в Гималайский горы.

Полгода назад увлекся горным альпинизмом, 12 сентября я стал первым человеком, который взошел на Эльбрус на одних руках. Данный проект скоро войдет в Книгу рекордов России. На следующий год хочу стать первым, кто поднимется на высоту более 8 тысяч метров на одних руках без ног. Хотел бы вам сказать, было бы круто, если во время таких экспедиций нас сопровождала съемочная группа, чтобы сделать фильмы о нашем подъеме и показать их по федеральным каналам. Рустам Набиев, блогер

Знаете, что хотел спросить: вот вы на 8-тысячник собрались залезать, а семья то вас отпускает? Ну ладно... Что касается съемочной группы, я поговорю с коллегами с федеральных каналов, я думаю, эта история будет успешной. Удачи вам! Владимир Путин

Рустам Набиев стал одним из немногих солдат-срочников, выживших при обрушении казармы в Омске. Трагедия лишила его ног, но закалила характер. После реабилитации молодой человек стал популярным блогером, на которого подписано более 900 тысяч человек. Сейчас инстаграм-страница – его основной источник дохода.

До трагедии я не знал вот эту активную, живую жизнь. И сейчас, когда я в таком положении, при любой возможности я хочу все реализовать. Рустам Набиев, блогер

Сила духа, упорство, целеустремлённость. Ровно эти же качества ведут к новым победам. И это касается не только экстрима или покорения вершин. Ринат Ибрагимов из Шаранского района лишился обеих ног два года назад. Не опустить руки мужчине помогли новые увлечения – служба в мечети и подсобное хозяйство. Ринат начал выращивать кроликов. Помогла и семья.

Желание есть, все будет. Мне доктор сказал: «Все зависит от тебя. Хочешь ходить – будешь». Так что все, кто попал в такую ситуацию, не надо говорить, что это наказание. Это испытание для нас. Ринат Ибрагимов, инвалид

Существенную поддержку оказало и государство. Мужчине из бюджета оплатили дорогостоящие протезы, благодаря которым он может теперь ходить.

Проблема доступной среды – одна из главных, с которой сталкиваются сегодня инвалиды. И речь не только о входных пандусах. Сами чиновники признают, что есть немало вопросов в сфере доступного образования. Недостаточно предприятий, на которых людям с ограниченными возможностями готовы предоставить работу. Но в Минтруде отмечают: впервые правительство начало субсидировать зарплату таких работников.

Мы можем гордиться такими практиками, как введение сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов, у нас уже около 2000 детей смогли оздоровиться благодаря им. На это направлено 77 млн рублей. Кроме того, это технические средства реабилитации. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ