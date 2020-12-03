Владимир Путин поможет блогеру-инвалиду из Башкирии

Владимир Путин обещал оказать поддержку башкирскому блогеру-инвалиду, который намерен покорить Гималаи. Об этом Президент заявил на встрече, которая прошла в честь Всемирного дня инвалидов. Среди присутствующих на видеоконференции был и Рустам Набиев, более известный как срочник, который лишился ног во время трагедии в омской части ВДВ.
Покорить самую высокую точку страны даже для обычного человека, мягко говоря, не из легких. Что уж говорить об инвалиде. Но он это сделал. Рустам Набиев стал первым человеком, взобравшимся на Эльбрус при помощи лишь одних рук. Но это, оказалось, только отправная точка. Башкирский блогер на встрече с Путиным заявил о желании пойти еще выше – в Гималайский горы.
Рустам Набиев стал одним из немногих солдат-срочников, выживших при обрушении казармы в Омске. Трагедия лишила его ног, но закалила характер. После реабилитации молодой человек стал популярным блогером, на которого подписано более 900 тысяч человек. Сейчас инстаграм-страница – его основной источник дохода.
Сила духа, упорство, целеустремлённость. Ровно эти же качества ведут к новым победам. И это касается не только экстрима или покорения вершин. Ринат Ибрагимов из Шаранского района лишился обеих ног два года назад. Не опустить руки мужчине помогли новые увлечения – служба в мечети и подсобное хозяйство. Ринат начал выращивать кроликов. Помогла и семья.
Существенную поддержку оказало и государство. Мужчине из бюджета оплатили дорогостоящие протезы, благодаря которым он может теперь ходить.
Проблема доступной среды – одна из главных, с которой сталкиваются сегодня инвалиды. И речь не только о входных пандусах. Сами чиновники признают, что есть немало вопросов в сфере доступного образования. Недостаточно предприятий, на которых людям с ограниченными возможностями готовы предоставить работу. Но в Минтруде отмечают: впервые правительство начало субсидировать зарплату таких работников.
В республике начали строить реабилитационный центр для детей-инвалидов, в котором будет 100 постоянных койко-мест. Еще 250 человек смогут ежедневно пребывать в стационарах. Особую гордость у чиновников вызывает внедрение экзоскелетов, которыми начали оснащать учреждения реабилитации. В Башкортостане в общей сложности проживают около 250 тысяч инвалидов. И, как сказал Владимир Путин, создать комфортные условия для всех – не просто задача, а обязанность.