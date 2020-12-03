Волейбольный клуб «Урал» готовится к важной серии матчей

Башкирская команда находится на пятой позиции в таблице. Она дает право в следующем сезоне сыграть в Еврокубках. Но впереди еще много встреч, и ближайшая из них – против чемпиона. Уфимцы готовятся к проверке в зале спорткомплекса «Динамо».

К выбору волейболистами «Урала» музыки для разминки могут быть вопросы. Но главное, чтобы самих игроков такие мелодии настраивали на нужный лад. В последних матчах команда Игоря Шулепова раз за разом демонстрирует характер. В двух играх подряд победу вырывали в решающей пятой партии. В домашней игре с «Югрой-Самотлор» после победы в дебютном сете последовал труднообъяснимый спад.

Первую партию с Нижневартовском отыграли хорошо. Потом они начали добавлять, а мы расслабились. Будем разбираться и делать выводы из этого. Егор Феоктистов, игрок ВК «Урал»

Блокирующий «Урала» Дмитрий Коленковский по итогам 11-го тура вошёл в символическую сборную Суперлиги. Он набрал 16 очков и стал лучшим в игре по показателю полезности.

Попадание в сборную лиги так или иначе показатель того, что работа тренерского штаба и команды идет на уровне. Радостно, конечно, было в первую очередь. Дмитрий Коленковский, игрок ВК «Урал»

График «Урала» в декабре очень сложный. Впереди пять матчей и все против лидеров российского волейбола. Первый из них – действующий чемпион России, новосибирский «Локомотив».

Сейчас «Урал» занимает 5-е место и находится в зоне Еврокубков. Удержать эту позицию будет сложно.

Пятое место – это очень хорошо. Наша основная задача – удержать эту позицию. Во втором круге выиграть те же игры, которые мы выиграли в первом. Ну и постараться зацепить очки у лидеров. Максим Куликов, игрок ВК «Урал»