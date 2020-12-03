Волейбольный клуб «Урал» готовится к важной серии матчей

Башкирская команда находится на пятой позиции в таблице. Она дает право в следующем сезоне сыграть в Еврокубках. Но впереди еще много встреч, и ближайшая из них – против чемпиона. Уфимцы готовятся к проверке в зале спорткомплекса «Динамо».
К выбору волейболистами «Урала» музыки для разминки могут быть вопросы. Но главное, чтобы самих игроков такие мелодии настраивали на нужный лад. В последних матчах команда Игоря Шулепова раз за разом демонстрирует характер. В двух играх подряд победу вырывали в решающей пятой партии. В домашней игре с «Югрой-Самотлор» после победы в дебютном сете последовал труднообъяснимый спад.
Блокирующий «Урала» Дмитрий Коленковский по итогам 11-го тура вошёл в символическую сборную Суперлиги. Он набрал 16 очков и стал лучшим в игре по показателю полезности.
График «Урала» в декабре очень сложный. Впереди пять матчей и все против лидеров российского волейбола. Первый из них – действующий чемпион России, новосибирский «Локомотив».
Сейчас «Урал» занимает 5-е место и находится в зоне Еврокубков. Удержать эту позицию будет сложно.
В этом сезоне волейболисты «Урала» играют дома при пустых трибунах. Хотя большинство других клубов – с болельщиками. Поддержки своих фанатов на родных трибунах не хватает. Ближайший домашний поединок пройдет 14 декабря против казанского «Зенита». В стане уфимского клуба очень рассчитывают, что к этому времени клубу разрешат пустить своих поклонников в зал.