В Уфе проходит финал национального конкурса красоты «Хылыукай-2020»

За гран-при и корону победительницы борются 20 красавиц. Конкурс проводится в 28-й раз и впервые – на федеральном уровне.

Кроме того, за всю историю мероприятия финал проекта впервые транслируется в онлайн-режиме. Зрители могут наблюдать за конкурсом на ютуб-канале Республиканского центра народного творчества.