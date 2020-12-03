В Уфе проходит финал национального конкурса красоты «Хылыукай-2020»

За гран-при и корону победительницы борются 20 красавиц. Конкурс проводится в 28-й раз и впервые – на федеральном уровне.
Кроме того, за всю историю мероприятия финал проекта впервые транслируется в онлайн-режиме. Зрители могут наблюдать за конкурсом на ютуб-канале Республиканского центра народного творчества.
Членам жюри, среди которых представители общественных организаций, медийные личности республики, политики и известный российский кутюрье Игорь Гуляев, предстоит сделать сложный выбор. Подготовка к конкурсу была серьезная, и все финалисты достойны победы. Красавицы уже представили свою визитную карточку, также в условиях – дефиле в национальных костюмах и творческие конкурсы.