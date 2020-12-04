Жители Башкирии могут заказать доставку в приложении «Пятёрочка»

Экономия времени и сил. Заказать продукты питания можно с помощью специального приложения сети магазинов «Пятерочка». В течение часа товар будет доставлен до двери.
Молодой маме некогда ходить по магазинам, выручает приложение сети магазинов «Пятерочка». Всего несколько минут, и заказ с учетом пожеланий маленькой Камиллы отправлен. Доставка продуктов сегодня работает во многих городах страны. К сервису подключено 400 магазинов, включая 7 дарксторов. Эта услуга набирает популярность и в Уфе.
Ароматные яблоки, бананы – кладезь витаминов все по списку. Сборщик сети «Пятерочка» тщательно выбирает продукты, учитывая срок годности и пожелания клиентов. Если же в момент сборки товара нет в наличии, то в магазине предложат замену и сообщат об этом. Доставляется заказ в течение часа до двери квартиры.
Стоимость услуги доставки составляет всего 99 рублей. Пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям услуга предоставляется бесплатно, важно при заказе указать промокод ZABOTA.