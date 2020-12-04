Жители Башкирии могут заказать доставку в приложении «Пятёрочка»

Экономия времени и сил. Заказать продукты питания можно с помощью специального приложения сети магазинов «Пятерочка». В течение часа товар будет доставлен до двери.

Молодой маме некогда ходить по магазинам, выручает приложение сети магазинов «Пятерочка». Всего несколько минут, и заказ с учетом пожеланий  маленькой  Камиллы отправлен. Доставка продуктов сегодня работает во многих городах страны. К сервису подключено 400 магазинов, включая 7 дарксторов. Эта услуга  набирает популярность и в Уфе. 

Уже сегодня онлайн-шопингом по продуктам питания могут воспользоваться жители столицы республики. Совсем скоро мы начнем подготовку к долгожданным праздникам и новогодним каникулам. Традиционные хлопоты, покупки продуктов для новогоднего стола можно доверить «Пятерочке. Доставке».  Мы позаботимся о том, чтобы все товары были максимально свежими и доставлены точно в срок.

Иван Дубровских, директор по внедрению розничных технологий макрорегиона Южный Урал

Ароматные яблоки, бананы – кладезь витаминов все по списку. Сборщик сети «Пятерочка»  тщательно выбирает продукты, учитывая срок годности и пожелания клиентов. Если же в момент сборки товара нет в наличии, то в магазине предложат замену и сообщат об этом. Доставляется заказ в течение часа до двери квартиры.

Доставка в наше время, особенно в пандемию очень удобна, не нужно выходить на улицу. Доставили продукты на дом, все, что я заказала, мне привезли. Все свежее, очень вкусное, ребенок доволен. 

Эльвира Кудакаева, покупатель

Стоимость услуги доставки составляет всего 99 рублей. Пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям услуга предоставляется бесплатно, важно при заказе указать промокод ZABOTA.