Жители Башкирии могут заказать доставку в приложении «Пятёрочка»

Уже сегодня онлайн-шопингом по продуктам питания могут воспользоваться жители столицы республики. Совсем скоро мы начнем подготовку к долгожданным праздникам и новогодним каникулам. Традиционные хлопоты, покупки продуктов для новогоднего стола можно доверить «Пятерочке. Доставке». Мы позаботимся о том, чтобы все товары были максимально свежими и доставлены точно в срок.

Иван Дубровских, директор по внедрению розничных технологий макрорегиона Южный Урал