В Уфе загадочно пропал 67-летний пенсионер

В башкирской столице продолжаются активные поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 67-летнего пенсионера. 30 сентября он вышел из дома, но обратно так и не вернулся. Ему необходима помощь медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее.