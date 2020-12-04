В Уфе загадочно пропал 67-летний пенсионер

В башкирской столице продолжаются активные поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 67-летнего пенсионера. 30 сентября он вышел из дома, но обратно так и не вернулся. Ему необходима помощь медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее.
Приметы: рост около 167 см, сильно сутулится, обычное телосложение, карие глаза, седой. Он был одет в трико темного цвета темно-синюю куртку и темные ботинки.
В поисках загадочно пропавшего пенсионера участвуют волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700-54-52 или 02.