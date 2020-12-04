Житель Башкирии около года ездил с «липовыми» правами

При проверке по базе данных ГИБДД и сверке по базам МВД было установлено, что данный молодой человек не имеет права управления транспортным средствам, согласно базе данных ФИС ГИБДД водительское удостоверение не выдавалось. Сотрудниками ГИБДД на место преступления была вызвана следственно-оперативная группа для изъятия водительского удостоверения.

пресс-служба МВД по Башкирии