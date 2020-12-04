Житель Башкирии около года ездил с «липовыми» правами
23-летний житель Белорецка ездил с поддельными правами. Его задержали сотрудники ГИБДД. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Выяснилось, что парень купил права в Интернете за 28 тысяч рублей. Пользовался он фальшивым документом больше года.
При проверке по базе данных ГИБДД и сверке по базам МВД было установлено, что данный молодой человек не имеет права управления транспортным средствам, согласно базе данных ФИС ГИБДД водительское удостоверение не выдавалось. Сотрудниками ГИБДД на место преступления была вызвана следственно-оперативная группа для изъятия водительского удостоверения.
пресс-служба МВД по Башкирии
В отношении мужчины полицейские возбудили уголовное дело. Его уже направили в суд для рассмотрения.