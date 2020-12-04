В Башкирии распространяется ядовитое растение

По Татышлинскому району Башкирии распространяется ядовитое растение. Местные жители обратились с просьбой о проверке в Россельхознадзор. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Эксперты осмотрели территорию Аксаитовского, Бадряшевского, Верхнетатышлинского и Кудашевского сельсоветов и обнаружили Сосновский борщевик. Преимущественно он распространяется на необрабатываемых землях, залежах и обочинах дорог.
Борщевик начал заполнять все свободные территории, образуя заросли в поселках Аксаитово, Верхнекудашево и Верхние Татышлы.
Фото: Россельхознадзор Башкирии.