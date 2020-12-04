Эксперт предупредил об опасности использования шарфов вместо масок

В мире все еще продолжается пандемия COVID-19. Ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал изданию РИА Новости о том, почему нельзя заменять маски шарфами.
Эксперт отметил, что при правильном использовании медицинские маски очень эффективны для защиты от COVID-19. Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая дыхательные пути. Носить ее можно два-три часа в спокойном состоянии, в случае физической активности, ее нужно заменить сразу, как только она становится влажной.
По его словам, снимать маску нужно за веревочки, которые фиксируют маску на ушах, стараться не прикасаться к наружной и внутренней поверхностям маски, если такое все же произошло, то после этого руки нужно помыть с мылом или использовать антисептик.