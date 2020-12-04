За одну ночь житель Башкирии ограбил два коммерческих учреждения на 330 тысяч рублей.

В Дуванском районе Башкирии злоумышленник за одну ночь ограбил ювелирный салон и муниципальное предприятие. Ему удалось похитить 30 тысяч рублей и ювелирные украшения на сумму более 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

Стражи порядка задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 36-летний уроженец Туймазинского района. Отпираться он не стал.

По предварительным данным, подозреваемый заранее спланировал все свои действия. Мужчина приобрел подходящий для взлома инструмент, приготовил одежду, которую впоследствии сжег, и пользовался услугами случайных таксистов. В гостинице, снимая номер, он представился чужим именем. Двери сейфа и ювелирного салона были вскрыты очень быстро. Похищенное складывал в рюкзак и после совершенного уехал в другой район.

пресс-служба МВД по Башкирии

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: МВД по РБ.