За одну ночь житель Башкирии ограбил два коммерческих учреждения на 330 тысяч рублей.

В Дуванском районе Башкирии злоумышленник за одну ночь ограбил ювелирный салон и муниципальное предприятие. Ему удалось похитить 30 тысяч рублей и ювелирные украшения на сумму более 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
Стражи порядка задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 36-летний уроженец Туймазинского района. Отпираться он не стал.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: МВД по РБ.