За одну ночь житель Башкирии ограбил два коммерческих учреждения на 330 тысяч рублей.

По предварительным данным, подозреваемый заранее спланировал все свои действия. Мужчина приобрел подходящий для взлома инструмент, приготовил одежду, которую впоследствии сжег, и пользовался услугами случайных таксистов. В гостинице, снимая номер, он представился чужим именем. Двери сейфа и ювелирного салона были вскрыты очень быстро. Похищенное складывал в рюкзак и после совершенного уехал в другой район.

пресс-служба МВД по Башкирии