Труп пропавшего жителя Башкирии обглодали дикие животные

Накануне в Башкирии завершились поиски без вести пропавшего 41-летнего жителя Зилаирского района. Рафика Кулгарина искали с 24 октября, однако, к сожалению, мужчину нашли мертвым.

Стало известно, что труп несчастного был найден в лесном массиве в ста метрах от трассы Магнитогорск-Ира в Зиаирском районе Башкирии. Как сообщает КП-Уфа, тело мужчины пролежало в лесу около месяца. За это время его труп обглодали дикие животные.