В Уфе при загадочных обстоятельствах умер младенец

Накануне в Демском районе Уфы произошла трагедия - скончался полуторамесячный младенец. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.
Трагедия произошла в понедельник, 30 ноября. Малыша без признаков жизни обнаружили его родители. Они вызвали скорую помощь, однако медикам осталось только констатировать смерть мальчика.
По предварительным данным, криминалисты не обнаружили на теле малыша каких-либо телесных повреждений. Тело младенца направили на судмедэкспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.