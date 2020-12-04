В Башкирии вскрыли квартиру бизнесмена и похитили более 1,6 млн рублей

В Нефтекамске неизвестный похитил из квартиры предпринимателя 1,6 млн рублей. Бизнесмен обратился с заявлением в полицию. Об этом сообщает КП-Уфа со ссылкой на собственный источник.

Мужчина рассказал полицейским, что ушел из дома буквально на пару часов, а когда вернулся, то увидел, что дверь его квартиры взломана. Неизвестный высверлил замок, проник в квартиру, взломал сейф и похитил 1,6 млн рублей.