В Уфе столкнулись легковушка и автобус с 20 пассажирами: пострадал мужчина

Вчера, 3 декабря, в Уфе произошло серьезное ДТП - автомобиль KIA Soul столкнулся с маршрутным автобусом ПАЗ, который передвигался по 266 маршруту. Подробности происшествия рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на улице 50 лет СССР. Виновником ДТП оказался 56-летний водитель легковушки. По предварительным данным, он предпринял разворот с крайней правой полосы.