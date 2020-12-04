Жителям Башкирии напомнили о необходимости оплатить налоги

Все, кто не оплатил имущественные налоги до 1 декабря, становятся должниками. Сумма будет расти с каждым днем за счет начисления пени.

Например, если гражданин доложен был выплатить 1 000 рублей, то в результате проведения процедур принудительного взыскания выложить из кошелька придется в два раза больше. Будет учитываться также исполнительский сбор и госпошлина.

В налоговой службе предупреждают, что также возможно удержание долга из заработной платы, пенсии или иных периодических платежей, блокировка банковских счетов, арест имущества или запрет на выезд за границу. В ФНС рекомендуют оплатить квитанции до 31 декабря, чтобы встретить новый год без долгов.

Налоговые уведомления направлены с указанием реквизитов платежа, уникального идентификатора начислений (УИН), а также штрих-кода и QR-кода для быстрой оплаты налогов с помощью мобильных устройств и банковских терминалов. Также возможно обратиться в адрес любого МФЦ, где будет выждана квитанция на оплату задолженности.

Ильяс Нагимов, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Республике Башкортостан