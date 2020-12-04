Жителям Башкирии напомнили о необходимости оплатить налоги

В налоговой службе предупреждают, что также возможно удержание долга из заработной платы, пенсии или иных периодических платежей, блокировка банковских счетов, арест имущества или запрет на выезд за границу. В ФНС рекомендуют оплатить квитанции до 31 декабря, чтобы встретить новый год без долгов.