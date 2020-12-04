В селе Башкирии появился Молодежный читальный зал

В селе Толбазы Аургазинского района открыли первый Молодежный читальный зал. Он расположился в Центральной районной библиотеке.

Там для молодежи создали современное комфортное пространство с зоной для отдыха и обучения. В читальном зале также будут проводить встречи и вечера творчества. В библиотеке будут функционировать несколько площадок: интеллект-клуб «Эрудит», «АртКвадрат» и творческая лаборатория «Вдохновение».