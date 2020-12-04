В Уфе продолжаются поиски пенсионера, пропавшего год назад

В столице Башкирии продолжаются поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 70-летнего пенсионера. 24 ноября прошлого года Хусаин Хайруллин ушел из дома, но обратно так и не вернулся.

Приметы: карие глаза, седой, телосложение обычное, рост около 165 см. В день исчезновения он был одет в в куртку темно-коричневого цвета со светлым воротником, черные брюки и кепку. На ногах у него были замшевые ботинки коричневого цвета.