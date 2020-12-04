В Башкирии еще 3 млрд рублей будет инвестировано в фидлоты

Почти 3 миллиарда рублей инвестиций в строительство фидлотов, или откормочных площадок и телятников. Агропромышленное предприятие имени Калинина планирует в двух районах республики создать мощный комплекс по производству мяса.

Сегодня на «Инвестчасе» рассмотрели проекты в сфере АПК. Глава республики в режиме видеоконференции обсудил с инвесторами возможные варианты господдержки. После включения проекта в перечень приоритетных агрохолдинг сможет рассчитывать на получение субсидий.