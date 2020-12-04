Студентам-медикам будут платить за помощь в борьбе с коронавирусом

Правительство России отвело на выплаты студентам-медикам более миллиарда рублей. Материальное поощрение им выдадут за помощь сотрудникам больниц в период пандемии за ноябрь и декабрь.
Студенты вузов получат по 10 тысяч рублей за каждый месяц, а учащиеся средних профессиональных учреждений медобразования – по 7 тысяч.
Напомним, в октябре в связи с загруженностью терапевтов на работу в поликлиники Уфы отправили около 150 студентов-ординаторов и старшекурсников БГМУ. Ещё 200 будущих медиков находятся в резерве и могут приступить к работе по запросу медорганизаций.