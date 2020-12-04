Студентам-медикам будут платить за помощь в борьбе с коронавирусом

Напомним, в октябре в связи с загруженностью терапевтов на работу в поликлиники Уфы отправили около 150 студентов-ординаторов и старшекурсников БГМУ. Ещё 200 будущих медиков находятся в резерве и могут приступить к работе по запросу медорганизаций.