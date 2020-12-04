В Сети появился первый фильм из цикла об археологии Башкирии

Взглянуть на Башкирию с неизведанной ранее стороны. В Интернете появился первый фильм из цикла «Археостан. Археология Башкортостана».

Это премьерный проект подобного рода в республике, состоит из пяти фильмов. Они посвящены разным эпохам на Южном Урале. Работа реализуется Археологическим обществом республики при поддержке Фонда президентских грантов. Съемки длились полгода на более чем на 40 археологических объектах по всему региону.