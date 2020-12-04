Жители Башкирии могут получить призы за подписку на газеты и журналы

Жители Башкортостана смогут выиграть крупные призы, оформив подписку на газеты и журналы. Накануне стартовала зимняя всероссийская декада подписки. Она продлится до 13 декабря.
В этот период будет действовать скидка, цены будут снижены. В течение 10 дней оформить подписку можно в почтовом отделении, в редакции, в киосках «Уфа-печать», а также на сайтах издательского дома республики и «Почты России». Все подписные квитанции могут участвовать в редакционных конкурсах. Они должны быть оформлены не менее чем на 6 месяцев.
Для участия в розыгрыше, квитанции нужно отправить по адресу, указанному на сайте rbsmi.ru. Розыгрыш призов состоится 27 января в эфире БСТ.