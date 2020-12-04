В Уфе произошло массовое ДТП: пострадали четыре человека

Накануне, 3 декабря, ночью зафиксирована серьёзная авария . ДТП произошло в Кировском районе города Уфы. Известно, что в аварии пострадали четыре человека.

Как сообщает ГИБДД Уфы, 21-летний парень за рулём «ВАЗ-2105» двигался в сторону улицы Тукаева по улице Карла Маркса. Молодой человек допустил столкновение с машиной «Фокус Форд», которая после врезалась во встречный «Пежо 308».