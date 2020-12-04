Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в январе

В министерстве семьи, труда и социальной защиты Башкирии рассказали о праздничных выходных в январе 2021 года. Стало известно, какие дни официально нерабочие.

Так, жители республики будут отдыхать с 1 по 10 января. 1-6 и 8 января считаются новогодними каникулами, а 7 января будет праздноваться Рождество.

Также в 2021 году будут перенесены некоторые выходные. Так как 2 и 3 января совпадает с субботой и воскресеньем, они будут перенесены. 2 января – на 5 ноября (пятница), а 3 января – на 31 декабря (пятница).