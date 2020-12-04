В Краснокамском районе установили мемориальные доски воинам 112-й Башкавдивизии

Школу в селе Актанышбаш Краснокамского района назвали именем соотечественника, солдата шаймуратовской дивизии Ханафи Нургалиева. Также в честь него и сержанта Ахметхужи Ахмадуллина возвели мемориалы на их малой родине.

Он воевал под командованием того самого легендарного комдива, героя России Минигали Шаймуратова. В трудные минуты знаменосец Ахметхужа Ахмадуллин был впереди и воодушевлял воинов на победу. В память о заслугах и подвигах солдата в его родной деревне установили мемориальную доску.

Мы по рассказам нашей мамы помним, что это был очень отважный человек. К сожалению, наших родителей нет в живых уже, об этом мы много слышали, но никто не дожил. Хоть застали эти почести, которые оказали нашему деду. Флюра Фотехина, Резида Газитова, Лира Измариева, внучки Ахметхужи Ахмадуллина

Открытие памятника герою Великой Отечественной – это не единственное, что сделали жители села Актанышбаш, чтобы выразить уважение погибшим. В память о другом своем земляке, капитане Ханафи Нургалиеве, сельчане назвали школу его именем. В ходе боев под его командованием было захвачено восемь танков, десять автомашин и разгромлена пехотная дивизия противника.

Наши предки воспитывали в нас башкир. Именно это воспитание и вложили наши деды в свои подвиги. Спасибо всем, кто организовал это мероприятие, это очень важно для нас. Альберт Нуретдинов, родственник Ханафи Нургалиева

После Великой Отечественной Войны 260 солдат из села Актанышбаш не вернулись с фронта. Капитан Ханафи Нургалиев и сержант Ахмадхужа Ахмадуллин были одними из тех, кто погиб на поле боя. Они были удостоены посмертной наградой, орденом Отечественной войны 2-й степени.

Вспоминать трудно, но мы обязаны ради памяти тех, кто защитил нашу землю, совершил свой мужской подвиг, они все были настоящими мужчинами, которые с первого дня войны ушли на фронт защищать свою семьи. Гульнур Гайнетдинова, племянница Ханафи Нургалиева