В Краснокамском районе установили мемориальные доски воинам 112-й Башкавдивизии

Школу в селе Актанышбаш Краснокамского района назвали именем соотечественника, солдата шаймуратовской дивизии Ханафи Нургалиева. Также в честь него и сержанта Ахметхужи Ахмадуллина возвели мемориалы на их малой родине.
Он воевал под командованием того самого легендарного комдива, героя России Минигали Шаймуратова. В трудные минуты знаменосец Ахметхужа Ахмадуллин был впереди и воодушевлял воинов на победу. В память о заслугах и подвигах солдата в его родной деревне установили мемориальную доску.
Открытие памятника герою Великой Отечественной – это не единственное, что сделали жители села Актанышбаш, чтобы выразить уважение погибшим. В память о другом своем земляке, капитане Ханафи Нургалиеве, сельчане назвали школу его именем. В ходе боев под его командованием было захвачено восемь танков, десять автомашин и разгромлена пехотная дивизия противника.
После Великой Отечественной Войны 260 солдат из села Актанышбаш не вернулись с фронта. Капитан Ханафи Нургалиев и сержант Ахмадхужа Ахмадуллин были одними из тех, кто погиб на поле боя. Они были удостоены посмертной наградой, орденом Отечественной войны 2-й степени.
В планах у жителей села Актышбаш – открыть свой музей Великой Отечественной войны. У них уже имеются экспонаты – фотографии и вещи солдат. Как говорят сельчане, помнить героев – долг ныне живущих. И его они исполняют с честью.