В Уфе открылась выставка, посвященная Рудольфу Нуриеву

Из Франции видеоприветствие направил член Совета попечителей Международного фонда Нуриева Шарль Жюд. Экспозиция составлена из кадров видеохроники и фильма, повествующего о малоизвестном периоде, когда хореограф посещал Турцию в последние годы своей жизни.

Премьера картины состоялась четыре года назад. И вот сейчас на родине Рудольфа Нуриева с ней могут ознакомиться и его земляки.