В Уфе открылась выставка, посвященная Рудольфу Нуриеву

Полёт к мечте. Одноимённая фотовыставка, посвящённая танцовщику Рудольфу Нуриеву, открылась в Музее истории города Уфы.

Из Франции видеоприветствие направил член Совета попечителей Международного фонда Нуриева Шарль Жюд. Экспозиция составлена из кадров видеохроники и фильма, повествующего о малоизвестном периоде, когда хореограф посещал Турцию в последние годы своей жизни.

Премьера картины состоялась четыре года назад. И вот сейчас на родине Рудольфа Нуриева с ней могут ознакомиться и его земляки.

Фотовыставка - это кадры из документального фильма Евгении Тирдатовой. На следующей неделе мы будем проводить показ этого фильма. Здесь показаны кадры, которые характеризуют жизнь Рудольфа Нуриева. 

Тимур Ильясов, директор музея истории города Уфы