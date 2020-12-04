В Уфе в дорогостоящем парке установят 101 камеру видеонаблюдения

Парк «Первомайский» совсем недавно был полностью реконструирован. На его обновление было потрачено более 700 млн рублей. Однако парк культуры и отдыха стал жертвой вандалов.

Очевидцы несколько раз фиксировали разрушение элементов и конструкций парка вандалами-подростками. Администрация района даже выступала с обращением и просьбой бережнее относиться к общественному пространству.

Однако теперь за парком будут следить камеры видеонаблюдения. На территории общественного пространства установили 101 камеру. Все они подключены к системе «Безопасный город», что позволяет проводить ежедневный онлайн-мониторинг.