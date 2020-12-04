Радий Хабиров рассказал, за что признателен жителям Башкирии
Глава Башкирии
рассказал о том, как происходит ремонт подъездов в жилых домах республики. В этом году возникли некоторые трудности из-за
распространения коронавирусной инфекции.
В 2019 году отремонтировали 4001 подъезд в 1372 многоквартирных домах, стоимость работ составила 1 млрд 391 млн руб. В этом году сделали немного меньше, вмешалась пандемия - 2185 подъездов в 699 домах, общая сумма работ - 708 млн руб. При этом в 62 муниципалитетах республики уже сдали 2168 подъездов. Еще в 12 в Уфе подрядчики устраняют замечания. В 5 подъездах 2 домов к работам не приступили - жители не разрешили начать работы из-за коронавируса.
Радий Хабиров
Радий Хабиров
отметил, что в этом году были учтены все ошибки прошлого года. Теперь на ремонт
в подъездах даётся гарантия на 5 лет.
В первый год, когда мы только стартовали с программой комплексного ремонта подъездов, что называется, набили шишек. В этом году уже учли все - теперь гарантия на работы в подъезде составляет 5 лет, чтобы обезопасить жителей от недобросовестных подрядных организаций, которые начинают работы и бросают, затягивают их, делают некачественно.
Радий Хабиров
Также Глава
Башкирии выразил искреннюю признательность жителям республики за активность и
неравнодушие.
Я очень признателен жителям за их неравнодушие и активность. Ковид не отменяет нашей цели — за несколько лет привести в порядок все подъезды республики.