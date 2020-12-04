Радий Хабиров рассказал, за что признателен жителям Башкирии

В первый год, когда мы только стартовали с программой комплексного ремонта подъездов, что называется, набили шишек. В этом году уже учли все - теперь гарантия на работы в подъезде составляет 5 лет, чтобы обезопасить жителей от недобросовестных подрядных организаций, которые начинают работы и бросают, затягивают их, делают некачественно.

Радий Хабиров