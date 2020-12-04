В Башкирии фермеры направили 4 тонны овощей в ковид-госпитали республики

«В каждый госпиталь Уфы, Бирска и Дюртюлей доставляем по 300 кг продукции, выращенной в нашей республике. Общая масса овощей — более 4 тонн. Их мы собрали в фермерских хозяйствах Буздяка и Бирска. Также закупили полную машину сладостей, соков для детей из семей, попавших в сложное положение, и тем, кому нужна поддержка. Это все куплено на мои личные средства, просто так! А если у вас есть желание посодействовать – присоединяйтесь. Мы ежегодно покупаем подарки для детей из многодетных семей 18 сельских поселений Бирского и Дюртюлинского районов, а с вашей помощью мы сможем порадовать больше сладкоежек в других районах»

Яков Кугубаев