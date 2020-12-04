В Башкирии фермеры направили 4 тонны овощей в ковид-госпитали республики

Ковид-госпитали Башкирии получили 4 тонны овощей и продуктов. Это стало возможным благодаря акции, в которой поучаствовали фермеры республики.
Больницы Уфы, Бирска и Дюртюлей получили по 300 кг фермерской продукции.
Акция проходит при поддержке Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан, сообщил «Башинформу» депутат Госсобрания РБ, глава крестьянско-фермерского хозяйства в Бирском районе РБ Яков Кугубаев, который сам развозит продовольственную помощь медучреждениям.
Также фермером с марта по август приобретены более 300 продуктовых наборов для нуждающихся семей Бирского и Дюртюлинского районов. Закуплены и переданы более 2000 СИЗов для волонтерского штаба Бирского района.