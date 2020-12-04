Жительница Башкирии умерла от рук бездомной, которую пустила пожить

Страшное убийство произошло в Мелеузе. 2 ноября испуганные жильцы многоквартирного дома сообщили, что нашли в квартире труп 47-летней женщины . На теле несчастной были обнаружены ножевые ранения.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место происшествия. В ходе расследования выяснилось, что убитая последние две недели проживала с 48-летней женщиной. Добродушная хозяйка пустила бездомную знакомую пожить у неё, однако вскоре гостья стала злоупотреблять добротой женщины. Из-за этого за распитием спиртных напитков между подругами вспыхнула ссора, во время которой гостья несколько раз ударила ножом хозяйку квартиры.