В Башкирии семейная пара выращивала коноплю на даче

В Октябрьском семейная пара выращивала коноплю на садовом участке. Большое количество растения было обнаружено прямо в доме супругов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

44-летний горожанин соорудил в одной из комнат частного дома специальный парник для выращивания наркосодержащих растений. Супруги организовали в помещении соответствующий температурный режим, позаботились и о других аспектах для выращивания урожая.

Полицейские изъяли из дома целую коробку с уже готовым товаром. Отмечается, что мужчина уже был ранее судим за хранение наркотических средств. Было возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, а женщина находится под подпиской о невыезде.